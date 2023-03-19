В Одессе два человека выпали с 14-го этажа жилого дома

Вероятно, это было самоубийство.

В Одессе в ЖК "Одесские традиции" два человека упали с 14 этажа жилого дома. От полученных травм оба погибли.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Отмечается, что девушка погибла 17 лет и 27-летний мужчина. У людей, вероятно, были долги, что могло стать причиной самоубийства. Говорят, что в квартире осталась кошка.

"Два человека выпали/прыгнули с балкона на 14 этаже в ЖК "Одесские традиции" (ул. Воробьева 1б)", — говорится в сообщении.

На месте работали правоохранители. Комментариев по поводу версий инцидента нет.

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Напомним, в селе Капитановка Кировоградской области во время пожары погибли пять человек, трое из них — дети.

В то время как в Запорожье 6-летний ребенок выпал из окна. Мальчик играл в квартире, выбежал на открытый балкон и выпал с 5-го этажа на чердак подъезда.

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