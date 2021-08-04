В Киеве на улице Куреневской горят ангары: видео

В Киеве на улице Куреневской горят ангары: видео

Площадь пожара довольно большая.

В Киеве на улице Куреневской горят ангары.

Об этом сообщил ТСН.ua, который стал свидетелем происшествия.

На место чрезвычайной поле уже прибыли спасатели ГСЧНС.

Площадь пожара более 1200 квадратных метров и к тому же есть риск распространения огня, ведь проблема с водой для тушения.

Информации о пострадавших пока нет. На месте работают более 80 спасателей и 17 единиц техники.

Напомним, в Киеве мужчина поджег кафе на Лесном массиве, поскольку ему не понравилось обслуживание.

В Киеве на улице Куреневской горят ангары

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