"Золото" придется подождать: украинский борец проиграл в финале Олимпиады-2020

22-летний Парвиз Насибов стал вице-чемпионом Олимпиады по греко-римской борьбе.

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов стал серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио.

В схватке за "золото" в весовой категории до 67 кг наш спортсмен уступил 25-летнему иранцу Мухаммадали Гераеи - 1:9.

На пути в финал 22-летний Парвиз победил представителя Дании Фредрика Бьерхууса, после чего одолел борца из ОКР Артема Суркова. В полуфинале Насибов совершил героический камбэк и победил египетянина Мохаммеда Ибрагима Эль-Сайеда со счетом 7:6.

Кроме Насибова в медальных схватках по борьбе Украина сегодня представят еще двое спортсменов. Жан Беленюк в финале веса до 87 кг поборется против Виктора Лоринца (Венгрия), а борчиха вольного стиля Ирина Коляденко (вес до 62 кг) проведет схватку за "бронзу".

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Теперь в копилке Украины на Олимпиаде в Токио восемь медалей - 6 бронзовых и две серебряные.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 4 августа в нашей онлайн-трансляции.

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