В Одессе люди восстали против хозяина питбуля, который натравливает его на собак

Больше всего пользователей соцсетей возмутил случай, как питбуль разрывает местного пса.

В Одессе жители целого микрорайона восстали против своего соседа. Утверждают, он натравливает своего бойцовского пса на других собак и угрожает людям.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

В Сеть выкладывают видео с кадрами, которые могут шокировать, питбуль на глазах у многих свидетелей калечит дворовых собак.

Больше всего пользователей соцсетей возмутил случай, как питбуль разрывает местного пса Серого, которого подкармливают жители. Владелец питбуля лишь молча наблюдает за ним. Только усилиями нескольких человек бездомную собаку удается отбить от нападающего. Сейчас раненый пес в клинике на грани смерти. Деньги на лекарства для него собирают всем двором.

Неравнодушные зафиксировали уже более десятка таких нападений. Свидетели утверждают, человек часто навеселе, и специально натравливает свою собаку на других. Дошло к откровенным угрозам людям. Жители написали сразу несколько заявлений в полицию.

«Он натравливал свою собаку на мою, его на поводу и говорил, что я сейчас отпущу. Но могут быть и дети, эта собака непредсказуема. Он натравливает и получает удовольствие от этого», — рассказывает собачниц Елена Боляк.

«Я сама собачниц. Это от хозяина очень много зависит. Собака у него не виновата, она выполняла приказ», — добавляет Ирина Сулига.

Напомним, накануне в Днепре ротвейлер покусал 38-летнего мужчину, который пытался защитить от собаки ребенка. У пострадавшего горожанина рваные раны на руках.

Новости Украины: в Одессе разгорелся скандал из-за питбуля, который калечит дворовых собак

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