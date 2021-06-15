В Одесі люди повстали проти господаря пітбуля, який нацьковує його на собак

Найбільше користувачів соцмереж збурив випадок, як пітбуль розриває місцевого собаку

В Одесі мешканці цілого мікрорайона повстали проти свого сусіда. Твердять, він нацьковує свого бійцівського пса на інших собак та погрожує людям.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

В Мережу викладають відео із кадрами, які можуть шокувати, пітбуль на очах у багатьох свідків калічить дворових собак.

Найбільше користувачів соцмереж збурив випадок, як пітбуль розриває місцевого собаку Сірого, якого підгодовують жителі. Власник пітбуля лиш мовчки спостерігає за ним. Лише зусиллями кількох людей безпритульного собаку вдається відбити від нападника. Нині поранений пес у клініці на межі смерті. Гроші на ліки для нього збирають усім двором.

Небайдужі зафіксували вже понад десяток таких нападів. Свідки твердять, чоловік часто напідпитку, і навмисне нацьковує свого собаку на інших. Дійшо до відвертих погроз людям. Мешканці написали одразу кілька заяв до поліції.

«Він нацьковував свою собаку на мою, тримав на повідку і говорив, що я зараз відпущу. Але можуть бути і діти, ця собака непередбачувана. Він нацьковує і отримує задоволення від цього», - розповідає собачниця Олена Боляк.

«Я сама собачниця. Це від господаря дуже багато залежить. Собака в його не винен, він виконувала наказ», - додає Ірина Сулига.

Нагадаємо, напередодні у Дніпрі ротвейлер покусав 38-річного чоловіка, який намагався захистити від собаки дитину. У потерпілого містянина рвані рани на руках.

Новини України: в Одесі розгорівся скандал через пітбуля, який калічить дворових собак

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