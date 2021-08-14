В Одессе стартовал кинофестиваль: чем восемь дней будут удивлять зрителей

В Одессе стартовал кинофестиваль: чем восемь дней будут удивлять зрителей

Из-за пандемии в прошлом году кинофестиваль проходил онлайн.

Одесса на восемь дней превращается в столицу кино. Здесь начался традиционный международный кинофестиваль. Праздник киноиндустрии уже 12-й и в этом году посвящен именно 30-летию Независимости Украины.

Об этом 14 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Открытие кинофестиваля состоялось в Одесском оперном театре. По красной дорожке шагали участники фестиваля и гости, приглашенные на главное одесское кинособытие. Едва ли не все рассказывали — в прошлом году из-за карантина кинофестиваль проходил в режиме онлайн и киноманы успели изрядно соскучиться по атмосфере присутствия при просмотре фильмов.

В этом году на кинофестивале ожидают и особых гостей. Планируется визит британского режиссера Терри Гиллиама. Он снял 12 полнометражных фильмов, которые отметили наградами на различных международных кинофестивалях.

Новости Украины: в Одессе стартовал традиционный международный кинофестиваль

И наверное, главная изюминка этого года — это основная программа сугубо национального кино. Это шесть полнометражек и восемь лент короткого метра.

"Если несколько лет назад у нас был фокус: international film festival и украинское кино, то сейчас у нас украинское кино и international. Мы сейчас переориентировали акценты и это очень правильно, потому что каждая страна должна защищать свои интересы", — отметила президент ОМКФ Виктория Тигипко.

Есть еще одна изюминка нынешнего кинофестиваля. Его закрытие впервые за 12 лет пройдет под открытым небом на Потемкинской лестнице. После награждения победителей состоится open air-кинопоказ в сопровождении Одесского симфонического оркестра.

Фильмом-закрытием кинофестиваля станет лента "Малыш" Чарли Чаплина, которой в этом году исполняется 100 лет.

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