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В "Праве на владу" 18 ноября обсудят экватор президентства Зеленского

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В "Праве на владу" 18 ноября обсудят экватор президентства Зеленского

Право на владу

В четверг, 18 ноября, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 18 ноября Наталья Мосейчук и гости студии обсудят результаты работы Владимира Зеленского половины срока его президентства.

Эксперты, политики и гости студии подискутируют, какие обещания, публично произнесенные на стадионе, были исполнены, а какие нет. Специалисты попытаются ответить на вопрос: из-за чего Владимир Зеленский потерял расположение одной части украинцев, и благодаря чему получил уважение другой.

Также обсудят, как изменился Зеленский с момента, когда победил на выборах, и под силу ли ему выполнить самое главное из своих обещаний: сломать коррупционную систему в нашей стране.

В программе примут участие:

  • вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук,
  • глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
  • советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко,
  • советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович,
  • глава фракции "Голос" Ярослав Железняк,
  • журналист Сергей Лещенко,
  • министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин,
  • заместитель председателя фракции ВО "Батькивщина" Сергей Соболев,
  • народный депутат ОПЗЖ Николай Скорик,
  • журналист Остап Дроздов,
  • генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон,
  • юрист Геннадий Друзенко,
  • политический консультант Алексей Ковжун,
  • адвокат, блогер (Россия) Марк Фейгин,
  • другие.

Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 18 ноября, на телеканале "1+1" в 21:45, а также в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.

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