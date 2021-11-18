В "Праве на владу" 18 ноября обсудят экватор президентства Зеленского

В четверг, 18 ноября, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".
В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 18 ноября Наталья Мосейчук и гости студии обсудят результаты работы Владимира Зеленского половины срока его президентства.
Эксперты, политики и гости студии подискутируют, какие обещания, публично произнесенные на стадионе, были исполнены, а какие нет. Специалисты попытаются ответить на вопрос: из-за чего Владимир Зеленский потерял расположение одной части украинцев, и благодаря чему получил уважение другой.
Также обсудят, как изменился Зеленский с момента, когда победил на выборах, и под силу ли ему выполнить самое главное из своих обещаний: сломать коррупционную систему в нашей стране.
В программе примут участие:
- вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук,
- глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
- советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко,
- советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович,
- глава фракции "Голос" Ярослав Железняк,
- журналист Сергей Лещенко,
- министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин,
- заместитель председателя фракции ВО "Батькивщина" Сергей Соболев,
- народный депутат ОПЗЖ Николай Скорик,
- журналист Остап Дроздов,
- генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон,
- юрист Геннадий Друзенко,
- политический консультант Алексей Ковжун,
- адвокат, блогер (Россия) Марк Фейгин,
- другие.
Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 18 ноября, на телеканале "1+1" в 21:45, а также в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.