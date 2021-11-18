В "Праве на владу" 18 ноября обсудят экватор президентства Зеленского

В четверг, 18 ноября, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 18 ноября Наталья Мосейчук и гости студии обсудят результаты работы Владимира Зеленского половины срока его президентства.

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Эксперты, политики и гости студии подискутируют, какие обещания, публично произнесенные на стадионе, были исполнены, а какие нет. Специалисты попытаются ответить на вопрос: из-за чего Владимир Зеленский потерял расположение одной части украинцев, и благодаря чему получил уважение другой.

Также обсудят, как изменился Зеленский с момента, когда победил на выборах, и под силу ли ему выполнить самое главное из своих обещаний: сломать коррупционную систему в нашей стране.

В программе примут участие:

вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук,

глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,

советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко,

советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович,

глава фракции "Голос" Ярослав Железняк,

журналист Сергей Лещенко,

министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин,

заместитель председателя фракции ВО "Батькивщина" Сергей Соболев,

народный депутат ОПЗЖ Николай Скорик,

журналист Остап Дроздов,

генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон,

юрист Геннадий Друзенко,

политический консультант Алексей Ковжун,

адвокат, блогер (Россия) Марк Фейгин,

другие.

Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 18 ноября, на телеканале "1+1" в 21:45, а также в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.

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