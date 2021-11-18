Уже не только в Карпатах: в каких регионах пошел снег

Уже не только в Карпатах: в каких регионах пошел снег

В двух областях на северо-востоке Украины с неба стало сыпать мокрым снегом.

В четверг, 18 ноября, в Черниговской и Сумской областях с затянутого тучами неба посыпался мокрый снег.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице синоптик Наталья Диденко.

"На Черниговщине и Сумщине сейчас местами идет мокрый снег!" – написала она, опубликовав карту текущей погоды.

Розовым цветом на этой карте отмечены территории, на которых уже снежит.

Фото: Facebook/Наталья Диденко

Напомним, еще 3 ноября одну из самых высоких вершин Украинских Карпат гору Пип-Иван Черногорский на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей покрыл снегом. Также на вершине зафиксирована минусовая температура.

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