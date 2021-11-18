У "Праві на владу" 18 листопада обговорять екватор президентства Зеленського

У четвер, 18 листопада, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".
У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 18 листопада Наталія Мосейчук та гості студії будуть обговорювати результати роботи Володимира Зеленського половини терміну його президентства.
Експерти, політики та гості студії подискутують, які обіцянки, публічно виголошені на стадіоні, були виконані, а які ні. Спеціалісти спробують відповісти на запитання: через що Володимир Зеленський втратив прихильність однієї частини українців, і завдяки чому здобув повагу іншої.
Також обговорять, як змінився Зеленський від моменту, коли переміг на виборах, та чи під силу йому виконати найголовнішу зі своїх обіцянок: зламати корупційну систему в нашій країні.
У програмі візьмуть участь:
- віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук,
- голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія,
- радник президента з економічних питань Олег Устенко,
- радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович,
- голова фракції "Голос" Ярослав Железняк,
- журналіст Сергій Лещенко,
- міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін,
- заступник голови фракції ВО "Батьківщина" Сергій Соболєв,
- народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя" Микола Скорик,
- журналіст Остап Дроздов,
- генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон,
- правник Геннадій Друзенко,
- політичний консультант Олексій Ковжун,
- адвокат, блогер (Росія) Марк Фейгін
- інші.
Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 18 листопада, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.