У "Праві на владу" 18 листопада обговорять екватор президентства Зеленського

У четвер, 18 листопада, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".

У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 18 листопада Наталія Мосейчук та гості студії будуть обговорювати результати роботи Володимира Зеленського половини терміну його президентства.

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Експерти, політики та гості студії подискутують, які обіцянки, публічно виголошені на стадіоні, були виконані, а які ні. Спеціалісти спробують відповісти на запитання: через що Володимир Зеленський втратив прихильність однієї частини українців, і завдяки чому здобув повагу іншої.

Також обговорять, як змінився Зеленський від моменту, коли переміг на виборах, та чи під силу йому виконати найголовнішу зі своїх обіцянок: зламати корупційну систему в нашій країні.

У програмі візьмуть участь:

віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук,

голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія,

радник президента з економічних питань Олег Устенко,

радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович,

голова фракції "Голос" Ярослав Железняк,

журналіст Сергій Лещенко,

міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін,

заступник голови фракції ВО "Батьківщина" Сергій Соболєв,

народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя" Микола Скорик,

журналіст Остап Дроздов,

генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон,

правник Геннадій Друзенко,

політичний консультант Олексій Ковжун,

адвокат, блогер (Росія) Марк Фейгін

інші.

Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 18 листопада, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.

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