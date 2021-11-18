48-річна Гайді Клум топлес попозувала перед вікном та засвітила груди

48-річна Гайді Клум топлес попозувала перед вікном та засвітила груди

Зірка похизувалася розкішним тілом.

Німецька супермодель Гайді Клум має неабияк привабливу та струнку фігуру.

Зірка вкотре це продемонструвала, опублікувавши у своєму Instagram серію нових світлин. До слова, знаменитість позувала перед вікном, повернувшись до камери спиною. Гайді топлес у коротких шортиках з високою талією похизувалась пружними сідничками.

Гайді Клум топлес / instagram.com/heidiklum

Пікантні місця зірка прикрила рукою, втім, Гайді все ж таки засвітила свої пишні груди.

Фото знаменитість вирішила не підписувати, також модель приховала можливість коментувати її допис. Втім, фани однозначно засипали б її компліментами щодо зовнішнього вигляду.

Гайді Клум топлес / instagram.com/heidiklum

Зазначимо, 48-річна зірка наразі відпочиває зі своїм чоловіком, Томом, на острові Міконос.

Читайте також: