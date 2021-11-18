48-річна Гайді Клум топлес попозувала перед вікном та засвітила груди

Зірка похизувалася розкішним тілом.
Німецька супермодель Гайді Клум має неабияк привабливу та струнку фігуру.
Зірка вкотре це продемонструвала, опублікувавши у своєму Instagram серію нових світлин. До слова, знаменитість позувала перед вікном, повернувшись до камери спиною. Гайді топлес у коротких шортиках з високою талією похизувалась пружними сідничками.
Пікантні місця зірка прикрила рукою, втім, Гайді все ж таки засвітила свої пишні груди.
Фото знаменитість вирішила не підписувати, також модель приховала можливість коментувати її допис. Втім, фани однозначно засипали б її компліментами щодо зовнішнього вигляду.
Зазначимо, 48-річна зірка наразі відпочиває зі своїм чоловіком, Томом, на острові Міконос.
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