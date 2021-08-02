В Украине продолжает расти стоимость проезда: где и сколько придется платить

В Виннице цена подскочила сразу вдвое — с четырех до восьми гривен.
В Украине продолжает расти стоимость проезда в общественном транспорте.
Об этом говорится в выпуске "Сніданку з 1+1" 2 августа.
Так, в Виннице цена подскочила сразу вдвое — с четырех до восьми гривен. Тариф будет единственный как для автобусов, так и для электротранспорта.
Другая ситуация в Житомире. В случае наличного расчета в автобусах придется платить 8 гривен, а в электротранспорте — 6. Если рассчитываться карточкой, можно сэкономить по одной гривне в каждой поездке.
В Мариуполе поездка в автобусе обойдется в 10 грн, в трамваях — 9.
В столице цена в пределах 10 гривен подпрыгнет на маршруты, курсирующие в пригород.
Напомним, ранее министр агрополитики и продовольствия Роман Лещенко рассказал, как непогода повлияет на урожай и что будет с ценами на продукты осенью.