В Украине продолжает расти стоимость проезда: где и сколько придется платить

В Украине продолжает расти стоимость проезда: где и сколько придется платить

В Виннице цена подскочила сразу вдвое — с четырех до восьми гривен.

В Украине продолжает расти стоимость проезда в общественном транспорте.

Об этом говорится в выпуске "Сніданку з 1+1" 2 августа.

Так, в Виннице цена подскочила сразу вдвое — с четырех до восьми гривен. Тариф будет единственный как для автобусов, так и для электротранспорта.

Другая ситуация в Житомире. В случае наличного расчета в автобусах придется платить 8 гривен, а в электротранспорте — 6. Если рассчитываться карточкой, можно сэкономить по одной гривне в каждой поездке.

В Мариуполе поездка в автобусе обойдется в 10 грн, в трамваях — 9.

В столице цена в пределах 10 гривен подпрыгнет на маршруты, курсирующие в пригород.

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