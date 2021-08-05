Во Львове более 100 шахтеров устроили пикет: что требовали

Во Львове более 100 шахтеров устроили пикет: что требовали

В обладминистрации говорят, что зарплаты начисляют не из местного бюджета, а из государственного.

Протестное шествие во Львове. Более сотни шахтеров прошли по центру города и устроили пикет у стен областной администрации.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 5 августа.

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Горняки шести шахт государственного предприятия "Львовуголь" требовали выплаты зарплаты. Говорят: денег не видели с июня, общий долг перед ними достигает 280-ти миллионов гривен. К шахтерам вышел заместитель главы обладминистрации. Заявил: требования поддерживает, но деньги выделяет не областной, а государственный бюджет. И обещал отправить запрос в столицу. Шахтеры разошлись, но пообещали: если за неделю им не заплатят хотя бы половину долга, будут блокировать работу обладминистрации.

"Женщины сидят дома впроголодь с детьми и не имеют, за что питаться, не имеют, за что оплачивать коммунальные услуги", — жалуется заместитель председателя Львовской территориальной организации профсоюза угольщиков Степан Ярема.

"Указанные средства должны поступить в рамках этого года, и в частности еще быстрее, мы говорим об августе-сентябре", — объясняет заместитель председателя Львовской обладминистрации Андрей Годик.

Напомним, что на Донбассе открыли для туристов соляную шахту. Посетители здесь бегают босые, лижут стены, обнимаются с "Шахтером" и звонят в колокол.

Новости Украины: задержка зарплат - львовские шахтеры устроили пикет возле обладминистрации

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