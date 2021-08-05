В Турции огонь из лесных пожаров добрался жилых домов и ТЭЦ

В Турции огонь из лесных пожаров добрался жилых домов и ТЭЦ

В Турции из-за лесных пожаров эвакуировали более 16 тыс. человек.

В турецком городе Милас, недалеко Бодрума, из-за лесных пожаров загорелась теплоэлектростанция. Весь персонал срочно эвакуировали.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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Кроме того, эвакуировали и жителей нескольких домов, к которым вплотную приблизилось пламя. Спасатели работали всю ночь — утром пожар возле ТЭЦ потушили.

На данный момент на турецких курортах в провинциях Анталия и Мугла продолжаются 14 пожаров.

По информации Hurriyet, из-за пожаров на юге страны были эвакуированы более 16 000 жителей. Всего за неделю в Турции было локализовано 152 пожара. К ликвидации огня привлечены 16 самолетов, девять БПЛА, 51 вертолет, один беспилотник, 805 цистерн с водой и 5 тыс.200 человек.

❗Тепловая электростанция загорелась из-за лесного пожара на юго-западе Турции. Мэр города Мармарис сообщил, что проводится эвакуация персонала. pic.twitter.com/PVcPdxWRwS — Nadejda S (@ sornadejda53) August 4, 2021

Alevler Termik Santrale girdi ... Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor ... pic.twitter.com/pWBn4bmQPh — Av. Muhammet Tokat (@ MuhammetTokat48) August 4, 2021

Напомним, что 31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за лесных пожаров объявил зонами бедствия провинции Анталья, Мугла, Мерсин, Адана и Османие.

Большинство пожаров на турецких курортах под контролем, впрочем ситуация остается напряженной. Новые очаги возгораний возникли вблизи Бодрума.

Новости мира: в турецком городе Милас загорелась ТЭЦ

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