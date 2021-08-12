Впервые в Украине: в Сумской области начали печатать дом на 3D-принтере

Впервые в Украине: в Сумской области начали печатать дом на 3D-принтере

Для контроля за процессом строительства нужны только два человека.

Печатать дом начали на Сумщине — пилотный проект сейчас воплощают в поселке Недригайлов. Это скорее научно-исследовательский эксперимент — испытание нового 3D-принтера, который разработали ІТ-шники из Сум.

Об особенностях печатного строительства говорится 12 августа в сюжете ТСН.19:30.

Чтобы 3D-принтер строил дом — такого в Украине еще не было. Но это может изменить амбициозный проект в Недригайлове. За строительством такого ласточкиного гнезда внимательно следят 13 ІТ-шников — программисты, инженеры, электронщики. Именно они за год сконструировали и собрали чудо-машину, которая уже успела напечатать цоколь будущего дома.

Принтер может печатать абсолютно всем, уверяют его создатели. Но сейчас изобретатели остановились на бетоне.

Сейчас команда отрабатывает все технологические тонкости. Хотят в будущем печатать по дому на неделю усилиями только двух людей

Новости Украины: в Сумской области начали печатать дом на 3D-принтере

"Нам необходимо два оператора — это человек, который сидит за пультом и второй человек — который непосредственно на стройплощадке в нужный момент закладывает арматуту и следит за ходом печати", — говорит автор проекта Кирилл Гриценко.

Строительство с помощью 3D-печати уже активно внедряется за рубежом

"В Европе Дания, Германия. Также Америка и Китай. Мы решили, что можем сделать это в Украине быстрее, более технологически и мы это сделали", — отмечает соавтор Андрей Макаренко.

Изобретатели утверждают, что их принтер — уникальный и лучший существующих. А перемещая принтер с этажа на этаж можно и небоскреб напечатать. Но это все планы.

Сейчас же на Недрыгайловском стадионе печатают сооружение 6 на 8 метров. Что там будет размещаться, решит громада, которая решилась на 3D-эксперимент.

А пока строительный 3D-принтер испытывается, его изобретатели работают над биоустройством, которое могло бы печатать суставы, кости, а возможно и даже органы.

Напомним, что в Амстердаме установили пешеходный мост, напечатанный на 3D-принтере.

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