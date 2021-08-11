Меркель едет в Киев: говорить о компенсациях за "Северный поток-2" и уступках России

Канцлер Германии едет к нам именно 22 августа, потому что не захотела поднимать уровень участия Берлина на саммите Крымской платформы, сохраняя коридор в разговоре с Путиным.

На Донбассе очередное обострение: погибли военный и гражданский, двое раненых бойцов и 16 нарушений режима тишины за прошедшие сутки. Москва и подконтрольные ей боевики ничего не делают просто так. Эскалация на фронте происходит накануне недавно анонсированного визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев 22 августа — в канун первого учредительного саммита Крымской платформы и торжеств по случаю 30-летия украинской независимости.

С одной стороны, хорошо, что Ангела Меркель встретится с Владимиром Зеленским. Разговор, вероятно, станет последним перед тем, как она покинет пост канцлера. То есть, это будет своеобразная сверка часов до того, как передать дела преемнику после сентябрьских выборов в Бундестаг.

С другой стороны, визит Меркель состоится накануне поездки Зеленского в Вашингтон 30 августа, где он впервые встретится с Джо Байденом. На фоне большого соглашения между США и Германией по "Северному потоку-2" за спиной Украины, Меркель скорее всего поставит Зеленского перед фактом: США и ФРГ обо всем договорились, соглашайтесь на те компенсации, которые мы предлагаем, иначе не получите ничего. То же самое и по Донбассу.

ТСН.ua разбирался, с чем в Киев едет Ангела Меркель, о чем будет говорить с Зеленским и станет ли склонять его к уступкам Путину.

Дело труба

Как только стало публично известно о подготовке крупной сделки между США и Германией (где были также учтены интересы других стран ЕС) по "Северному потоку-2", как Меркель пригласила Зеленского в гости в Берлин. Визит состоялся 12 июля, а уже через неделю, после поездки Меркель к Байдену в Вашингтон, США и Германия официально обнародовали свои секретные договоренности.

О том, что запуск "Северного потока-2" подрывает безопасность Украины, да и многих восточно-европейских стран, в Вашингтоне и Берлине прекрасно знают. Но никаких гарантий безопасности Киеву не предоставят. Зато, как уже писал ТСН.ua, предлагают инвестиции в развитие зеленой энергетики и гарантии Берлина по заключению нового транзитного газового контракта с Россией.

После всего этого создается впечатление, что 22 августа Меркель едет в Киев, чтобы еще раз поставить Зеленского перед фактом. К тому же, делает это показательно накануне первого учредительного саммита Крымской платформы, на котором присутствовать не будет, отправляя соответствующий сигнал Москве, с которой у Берлина наблюдается оттепель в отношениях.

Визит Меркель в Киев именно 22 августа, по словам министра иностранных дел 2014-2019 гг. Павла Климкина, является не очень симпатичным сигналом, она могла остаться на 24 августа (празднование 30-летия независимости), или приехать 24 августа, а на следующий день переговорить с Зеленским.

"Но, во-первых, она этого не сделала и сознательно не захотела поднимать уровень участия Германии, сохраняя определенный маневр и коридор в разговоре с Путиным. А, во-вторых, до того, как приедут другие, она хочет поговорить с Зеленским, попробовать убедить. Здесь я вижу риск, что она скажет Зеленскому: "Владимир, через месяц я ухожу, у меня выборы. Неизвестно, каким будет следующий канцлер и немецкое правительство. Давай лучше сейчас согласуем определенные компромиссы, поскольку дальше ситуация, я считаю, будет хуже". И это может быть компромисс как по "Северному потоку-2", так и по Донбассу. Она может сказать, что любой курс вперед лучше, чем отсутствие движения, в том числе для Зеленского и его внутриполитических позиций. Поэтому риск есть, разговор будет серьезный. Не такой, как с Байденом, но критически важный не только для Зеленского, но и для Украины", — говорит ТСН.ua дипломат.

Оттепель с Путиным

Не успели главари пророссийских боевиков на Донбассе заявить о готовности перейти в контрнаступление, как на фронте началось очередное обострение. В Офисе президента больше не скрывают — перемирие, которое начало действовать с июля прошлого года, уже давно не работает. По словам Владимира Зеленского, с многочисленными провокациями, режим прекращения огня продержался до февраля этого года, пока в Москве не решили стянуть беспрецедентное количество своих войск к украинским границам, пугая США и ЕС возможностью войны.

Во время переговоров с Зеленским, Меркель точно поднимет вопрос встраивания печальноизвестной "формулы Штайнмайера" в украинский закон об особом статусе Донбасса.

Во-первых, Владимир Зеленский взял на себя это обязательство на парижском саммите лидеров нормандской четверки в декабре 2019 года. Соответствующий пункт есть в итоговой декларации этой встречи.

Во-вторых, стремясь к личной встрече с Путиным (двусторонней или в нормандском формате), чтобы вывести процесс мирного урегулирования войны на Донбассе из тупика, у Зеленского могут пойди на имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинский закон. Об этом еще в прошлом году ТСН.ua говорили депутаты от "Слуги народа", которые по совместительству представляли Украину в разных подгруппах Трехсторонней контактной группы.

Тем более, что в немецком МИДе о "формуле Штайнмайера" Украине напомнили на следующий день после официального обнародования достигнутых с Америкой договоренностей по "Северному потоку-2". Напомним, что сама по себе "формула Штайнмайера" не является зрадой — это механизм вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там местных выборов.

"Но на фоне массовой паспортизации о ней вообще нельзя говорить. Сначала вопрос не поднимали, потому Зеленский хотел договориться с Путиным. Затем было уже поздно. Но мы не можем говорить об украинских выборах, где российские граждане будут голосовать за российских граждан. Массированная путинская паспортизация на оккупированных территориях и есть, как говорят в международном праве, кардинальным изменением обстоятельств. Многие украинцы ни политически, ни морально, ни эмоционально такие выборы не воспримут, Зеленский попадет под большое давление. Поэтому он должен взвешивать, потому что там много различных деталей переговоров и по Донбассу, и по "Северному потоку-2", — объясняет Павел Климкин.

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Политический аналитик Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Мария Золкина также считает, что даже наличие перспективы или персональной заинтересованности Зеленского во втором нормандском саммите не оправдает той критики и оппозиции, которая поднимется, если он попытается провести "формулу Штайнмайера" осенью через парламент. То есть, репутационные и политические потери для Зеленского, обострение и противостояние в украинском обществе, будут значительно больше, чем какая-то эфемерная дипломатическая выгода.

К нормандскому саммиту, по мнению Марии Золкиной, это не приведет, к сдвигам по ключевым для Украины вопросам — граница, демилитаризация региона — тоже. Если бы Россия была к этому готова, она бы и в нынешнем формате говорила совсем иначе.

"Обычно Германия и Франция в моменты застоя в переговорах пользовались логикой попробовать или надавить (2016-2017 гг. это было так), или сейчас предложить пусть даже странным образом Украине, а не России, сделать какой-то шаг. По этой логике могу предположить, что вопрос "формулы Штайнмайера" действительно будет поднят, но Меркель на нем не будет настаивать. Все в Берлине понимают, что украинская сторона больше не идет на уступки, по крайней мере так, как была готова в 2019-м - в начале 2020 гг. Мне кажется, что Зеленский сейчас внутриполитически пытается вернуть себе образ хорошего для всех парня, который борется со всем плохим (олигархами, таможенниками, коррупционерами), потому собирается баллотироваться на второй срок. Поэтому ему не нужны всплески критики, которая бы показывала, что в обществе есть серьезная оппозиция к нему", — объясняет ТСН.ua Мария Золкина.

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