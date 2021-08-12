Антициклон "Люцифер": облако раскаленного воздуха из Сахары накрыло юг Европы

В огне сейчас из-за жары юг Италии, не утихает огненная стихия в Греции.

Это самый высокий показатель за все время наблюдений. Синоптики объясняют аномальную жару антициклоном "Люцифер" — облако раскаленного воздуха из Сахары накрыло юг Европы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Новости мира: "Люцифер" атакует Европу – из-за антициклона из Сахары горят Италия и Греция

В огне сейчас из-за жары юг Италии, накануне в Калабрии погиб мужчина — его придавило крышей собственного дома, горел. Не утихает огненная стихия в Греции. На острове Эвбея пламенем охвачена площадь более 2 тысяч квадратных километров — это крупнейший пожар в истории страны. В Алжире число жертв лесных пожаров увеличилось до шестидесяти пяти. Десятки людей с ожогами и удушьем в больницах. Более 200 тысяч гектаров леса в огне в Калифорнии - не могут обуздать "Дикси" — пожар, который может оказаться самым разрушительным в истории штата. Пламя уже уничтожило тысячи зданий. Несколько городов превратились в пепелища. Рекомендацию немедленно эвакуироваться получили 12 тысяч калифорнийцев. Некоторые районы заблокированы стеной огня. Местные спасатели говорят, не видели такого последние лет 30.

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