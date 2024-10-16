Выжить зимой без света и газа, еще и под обстрелами: кто может получить 21 тысячу гривен на отопление

Выжить зимой без света и газа еще под обстрелами. Это сейчас самая важная задача для прифронтовых громад Днепропетровщины. Ближайшая к врагу — Красногригорьевская. Она всего в 10 километрах от оккупированного Энергодара. Здесь проживает 10 тысяч человек.

Как готовятся к морозам и холодам в зоне активных боевых действий, видела корреспондентка ТСН Анастасия Неверная.

У Нины — праздник. Ей привезли целую машину дров, уже изрубленных, готовых к использованию. Женщина говорит, сама приобрести столько не смогла бы. Пенсии Нины хватает на коммуналку, лекарства и питание. Чтобы не замерзнуть и приготовить еду в свои 84 сама рубит дрова.

“У меня веточек много очень напилено, бузину вот пилю. И вот накрываю, накрываю. Так я тем поджигаю, а потом дровами, и вот есть варю”, — рассказывает Нина Коваленко.

Нина Коваленко/Скриншот из сюжета ТСН

В этом году женщине повезло, попала под программу благотворительного фонда и теперь будет чем отапливаться.

Таких как Нина в Червоногригоровке немало. Молодые семьи с детьми преимущественно уезжают, ведь село каждый день обстреливают из артиллерии и дронов. В громаде разрушены около полутора тысяч зданий. База врага на Запорожской АЭС хорошо видна на противоположном берегу бывшего Каховского моря. Однако соцработница Елена ежедневно мчится к своим подопечным.

“На мопеде еду, еду и надо мной летит. Я пригнулась, а что же пригибаться, надо лететь, И вот прилетела к бабушке, и как раз бабахнуло где-то рядом. Спрятались с ней в дом и сидим, а что делать. А та плачет — приезжай, я боюсь. Она ведь сама. Лечу, пусть летит, дай Бог не убьют”, — говорит Елена Хомякова.

С ходунками во двор потихоньку вышла и Альбина. Также встречает грузовик с дровами. Женщина в домике живет сама. В прошлом году говорит, обогревала только одну комнату.

“Я в одной комнатушке включала электрокамин и все – мне хватало. А теперь как-то страшно, потому что зима, говорят, будет холодная. Но теперь есть дрова", — говорит женщина.

Не больше ли жителей дровам для них радуются соцработки. Древесину, говорят, предоставил благотворительный фонд, поддерживающий прифронтовые общины. Перед загрузкой дрова перемеряют в металлических кубах, чтобы никого не обделить.

"Именно в программе утепления мы раздаем людям по шесть кубических метров. Люди, которые не имеют возможности обогреваться в зимний период газом или электроотоплением, мы устанавливаем небольшие компактные буржуйки, они эффективны”, — рассказывает представитель благотворительного фонда Евгений Титаренко.

Елена Хомякова/Скриншот из сюжета ТСН

В таких прифронтовых громадах, как Красногригорьевская, должна была действовать и государственная программа помощи. По ней 21 тысячу гривен на отопление может получить каждый нуждающийся хозяин. Однако выплат по ней еще не было. Да и с 1800 заявлений удовлетворить смогли только половину, говорит местный председатель сельсовета.

"Мы понимаем, что есть определенные трудности. Есть надежда, что 100% будут удовлетворены заявления граждан, которые предоставили свои документы для получения такой действенной денежной помощи”, — говорит председатель сельсовета Александр Прокопенко.

Впрочем, когда начнутся выплаты по этой программе, в сельсовете пока сказать не могут. Отчитываются, больницу и все бюджетные учреждения обеспечили генераторами. Ведь из-за обстрелов громада часто остается без электричества. И поскольку зиму ожидают непростую, расширяют сеть "пунктів незламності". Чтобы, если враг слишком свирепствовавал, людям было где согреться и могли выйти на связь.

Напомним, оккупанты активизировали атаки с бронетехникой возле важного города на Донбассе: детали.

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