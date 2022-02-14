Зеленский поговорил с Байденом: детали разговора лидеров Украины и США

Зеленский пригласил американского коллегу в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден провели часовой телефонный разговор. Обсудили план действий на случай эскалации. Владимир Зеленский заверил, что в Киеве осознают риски, полагаются на украинские вооруженные силы и готовы к любому развитию событий, а также пригласил американского коллегу в ближайшие дни посетить Киев.

Что на это ответил Джо Байден и какую помощь США готовы предоставить в случае вторжения, рассказали в ТСН. Ранок 14 февраля.

Во время телефонного разговора в воскресенье президент попросил американского коллегу предоставить Украине более современное вооружение, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники. О чем речь шла, источник в Белом доме не конкретизирует. Впрочем, как утверждают военные эксперты, противовоздушная оборона является наименее защищенным звеном в украинской обороне.

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Между тем, советник американского президента Джейк Салливан на днях заявил: если российское наступление будет, то, скорее всего, начнется с воздуха — с обстрела ракетами и бомбардировки. Сейчас Соединенные Штаты Америки ежедневно самолетами доставляют в Украину вооружение, включающее боеприпасы и заряды для гранатометов.

Также Зеленский поднял вопрос повышения финансовой помощи и энергетической устойчивости, говорится в официальном сообщении из Офиса президента. Что из этого в Белом доме готовы принять во внимание, неизвестно.

Президенты Украины и США накануне провели часовой телефонный разговор

Салливан в интервью накануне заверил лишь, что помощь Украине не будет прекращаться: "Я не буду вдаваться в подробности, как это будет происходить. Три фундаментальных элемента нашего ответа — это продолжать поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии, ввести строгие и быстрые экономические санкции вместе с союзниками и партнерами, касающимися финансовой системы России и ее оборонно-промышленного сектора. Также укреплять и поддерживать территорию НАТО».

Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку и выразил надежду, что она, среди прочего, поможет предотвратить распространение панических настроений. Кроме того, пригласил президента Байдена посетить Киев. "Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, решающие для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации", — заявил Зеленский.

Такую возможность источники CNN в Белом доме отвергли. Ведь власти наоборот призвали всех американцев покинуть Украину, пока летают регулярные рейсы. Возможности экстренной эвакуции они не обещают. В то же время, по данным "Европейской правды", в воскресенье американское посольство в Киеве покинули все сотрудники. Они временно переехали во Львов.