"Знаменитые Одарка и Грицько – уже не пара?!": страсти аистов не утихают (видео)

Что будет, когда вернется настоящий хозяин гнезда и что об этой ситуации рассказывают ученые – в эксклюзиве TSN.ua.

На Полтавщине не утихают страсти аистов. Известная на всю Украину Одарка не дождалась своего знаменитого друга Грицька и приняла в гнезде другого. Чужеземец уже освоился на новом месте и, вероятно, уже готовится к появлению аистов.

Что будет, когда вернется настоящий хозяин гнезда и что об этой ситуации рассказывают ученые – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Страсти аистов на Полтавщине

Эта история явно тянет на сюжет для остросюжетного фильма! В селе Леляки Лубенского района Полтавской области разгорелись страсти между знаменитыми аистами Грицком и Одаркой. С началом весны, местные ожидали возвращения хозяина. Однако в этом году самка вернулась в гнездо первой. О ходе событий в комментарии TSN.ua рассказал доцент кафедры экологии и зоологии Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, по совместительству научный сотрудник Национального природного парка "Пирятинский" Анатолий Подобайло, уже третий год ведущий видеонаблюдение за аистом паром.

"Мы ждали Грицька, он должен был прилететь 19-го, как в прошлом году, ждем 19-го — нет, ждем 20-го — нет, потом прилетел какой-то не Грицько, потоптался и убежал. И наконец прилетела старая птица, которую мы воспринимали как Грицька, потому что он уверен," овец.

Как оказалось, в гнездо Грицько и Одарки первым прилетел чужестранец. И, похоже, что хозяйка гнезда, которая раньше "мужа" вернулась из теплой Африки, не дождавшись его, не устояла перед назойливым ухаживанием молодого аиста, и ответила на него взаимностью.

"Та молодая птица, которая появлялась, начала посещать наше гнездо, старая ее прогнала раз, прогнала два, прогнала три и потом все поняли, что это Одарка. Одарка приняла себе молодого приемника", — отметил Подобайло.

Возникает вопрос: что же заставило Одраку уступить и принять новую птицу? Анатолий Подобайло предположил, что причина — задержка Грицька в пути. Он добавил, что когда Грицько вернется, то однозначно, самцы устроят драку, в которой победит старый аист.

"Грицько еще не вернулся, и я боюсь, что если Грицько вернется, то все начнется с самого начала, потому что он точно будет пытаться прогнать этого молодого приемника", — говорит ученый.

Молодая птица будет изгнана из гнезда. Но, как бы то ни было, первое снесенное Одаркой яйцо будет оплодотворено его конкурентом.

"Сейчас формируется полноценная пара. Скажем так, он явно невежественный, он еще толком не умеет строить гнездо, потому что первую веточку принесла таки Одарка. А уже после того, как он освоился, вот уже сегодня я был в Протасовом овраге, а мне девчат потому что вероятно через пару дней появится первое яйцо”, – добавляет он.

К слову, Грицько может и вовсе не вернуться, говорит ученый. Однако есть надежда на то, что птица все-таки прилетит. Анатолий Подобайло подчеркнул, что узнает знаменитость сразу.

"Честно говоря, я еще надеюсь, что Грицько вернется, потому что уже привыкли к нему. — А может не вернуться? — Все мы под Богом, а Грицько уже не молод... Наш аист Грицько очень четко отличается по поведению. овали рыбкой. И, разумеется, птица чужая бы не полетела, потому что там можно выпросить что-то. Этот молодой туда так и не обратился.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСЯ УКРАИНА НА УШАХ! Знаменитые Одарка и Грицько – уже не пара? Страсти не утихают!

Читайте также: