Действует как Гитлер: дипломат о планах Путина по Украине и Европе

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Российский диктатор Путин не будет вступать в переговоры с Украиной, а будет пытаться уничтожить наше государство любым способом.

Такое мнение выразил Андрей Веселовский — Чрезвычайный и полномочный посол Украины, советник директора Национального института стратегических исследований, передает «Эспрессо».

«Украина — это фактически порог, который он стремится переступить, чтобы войти в Европу. Тогда уже встанет вопрос Балтии, Румынии, Венгрии фактически в его руках», — отметил Веселовский.

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По мнению эксперта, дальше Путин может совершать провокации в этих странах, и ничто не сможет его остановить.

«Будет ли он угрожать ядерным оружием? Он уже постоянно это делает. Будет ли придумывать, что Украина создает „грязную бомбу“? Он будет придумывать что-либо, и осуществлять провокации любого характера. На этом пути есть много элементов, которые вызывают беспокойство. Опасна также возможность провокации, которая может повлечь за собой мятеж в какой-либо из европейских стран. Например, в Словакии могут найтись 200 человек, которые примут охотничьи ружья и начнут штурмовать парламент», — предположил Веселовский.

Он отметил, что все типы провокаций РФ напоминают действия Гитлера против Польши, когда он начинал войну, формировал собственные силы, а затем заявлял в газетах о нападении на Германию.

«Единственное препятствие для Путина — это Украина, которая не позволяет ему развернуться в Европу. Если Украина отступит, это посеет панику во многих европейских правительствах. Недаром сейчас пишут, что в Италии существуют серьезные противоречия в правительстве: часть поддерживает Путина, а часть считает Украину важнейшим элементом безопасности Европы. свидетельствуют о наличии в США достаточно сознательных сил, понимающих, что потеря Европы будет означать проигрыш мировой войны Китаю», — добавил Андрей Веселовский.

Ранее президент Зеленский рассказал, что нужно сделать Россию для начала переговоров.