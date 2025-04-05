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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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49
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Діє як Гітлер: дипломат про плани Путіна щодо України та Європи

На думку експерта, Путін зазіхає на всю Центрально-Східну Європу, і лише Україна зараз стоїть на заваді його планів.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Діє як Гітлер: дипломат про плани Путіна щодо України та Європи

Російський диктатор Путін не буде вступати в переговори з Україною, а намагатиметься знищити нашу державу будь-яким способом.

Таку думку висловив висловив Андрій Веселовський - Надзвичайний і повноважний посол України, Радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, передає "Еспресо".

"Україна — це фактично поріг, який він прагне переступити, щоб увійти до Європи. Тоді вже постане питання Балтії, Румунії, Угорщини, фактично, в його руках", - зазначив Веселовський.

На думку експерта, далі Путін може здійснювати провокації у цих країнах, і ніщо не зможе його зупинити.

"Чи буде він погрожувати ядерною зброєю? Він уже постійно це робить. Чи буде вигадувати, що Україна створює "брудну бомбу"? Він буде вигадувати будь-що, і здійснювати провокації будь-якого характеру. На цьому шляху є багато елементів, які викликають занепокоєння. Небезпечною також є можливість провокації, яка може спричинити заколот у якійсь із європейських країн. Наприклад, у Словаччині можуть знайтися 200 людей, які візьмуть мисливські рушниці і почнуть штурмувати парламент", - припустив Веселовський

Він зауважив, що всі типи провокацій РФ нагадують дії Гітлера проти Польщі, коли він починав війну, формував власні сили, а потім заявляв у газетах, що на Німеччину напали.

"Єдина перешкода для Путіна — це Україна, яка не дозволяє йому розвернутися в Європу. Якщо Україна відступить, це посіє паніку в багатьох європейських урядах. Недаремно зараз пишуть, що в Італії існують серйозні протиріччя в уряді: частина підтримує Путіна, а частина вважає Україну найважливішим елементом безпеки Європи... Слова Рубіо про те, що чекати місяцями не будуть, а також про те, що Сполучені Штати залишаються в НАТО, свідчать про наявність у США достатньо свідомих сил, які розуміють, що втрата Європи означатиме програш світової війни Китаю", - додав Андрій Веселовський.

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