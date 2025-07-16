Кабачковые оладьи с сыром: рецепт вкуснее мяса

Кабачковые оладьи рецепт

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Наступил сезон кабачков, и если вы до сих пор не ввели оладьи кабачков в свое ежедневное меню, вероятно, дело не в отсутствии любви к ним, а просто в отсутствии идеального рецепта. «Счастливый Повар» делится секретами приготовления вкуснейших, нежных и ароматных кабачковых оладий, которые понравятся всей семье. Этот рецепт готовится максимально быстро из продуктов, которые, вероятно, уже есть в вашем холодильнике.

Особенность этого рецепта — это несколько «секретных» ингредиентов и нюансов приготовления, которые делают оладьи по-настоящему особенными.

Что понадобится

Два больших кабачка (около 600-700 г)

Морковь — 60 г

Чеснок — 4 зубчика

Твердый сыр (или сулугуни, моцарелла) — 100 г

Лук — 1 небольшой или половина большой

Свежая зелень (укроп 10 г, петрушка 10 г или другая по вкусу, кроме кинзы)

Мука — 120 г

Куриное яйцо — 1 шт.

Соль, черный перец, паприка (пол чайной ложки для легкого копченого аромата)

Масло для жарки

Сметана или сметанный соус для подачи

Пошаговый рецепт

Возьмите два больших кабачка. Обязательно снимите с них кожуру — это сделает оладьи более нежными. Натертый кабачок переведите в глубокую миску с дуршлагом или ситом. Пока кабачок отдыхает, натрите морковь на мелкой терке. Натрите 100 г твердого сыра (или моцареллы/сулугуни, по желанию) в морковь и чеснок. Натрите половину большой луковицы (или целую маленькую) на терке к другим ингредиентам Мелко нашинкуйте свежий укроп и петрушку (по 10 г каждого, или по вкусу) и добавьте к овощной смеси. Зелень не только обогатит вкус. Приправьте овощную смесь солью, черным перцем и обязательно добавьте полчайной ложки паприки — она придаст оладьям легкого копченого аромата. Отожмите кабачки от сока (его будет немного, но он лишний) и добавьте их в овощную смесь. Всыпьте 120 г муки и вбейте одно куриное яйцо. Поставьте сковороду разогреваться, добавьте немного растительного масла. Ложкой выкладывайте порции теста на разогретую сковороду, формируя оладьи желаемого размера. Уменьшите огонь до среднего, чтобы оладьи успели хорошо прожариться внутри и не пригорели. Жарьте оладьи примерно полторы минуты с одной стороны до румяной корочки, затем переверните и жарьте до готовности с другой стороны.

Готовые оладьи выложите на тарелку. Помните, что вкус очень важен, но не менее важен — это вид блюда. Хорошая подача всегда добавляет плюсы кулинарному шедевру.

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Кабачковые оладьи обязательно подавайте со сметаной или сметанным соусом. Это идеальное сочетание, которое откроет все вкусовые нотки блюда.

Оладьи получаются румяными, нежными, с отличным чесночным ароматом.