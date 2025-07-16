Кабачкові оладки з сиром: рецепт смачніший за м’ясо

Кабачкові оладки рецепт

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Настав сезон кабачків, і якщо ви досі не ввели кабачкові оладки у своє щоденне меню, ймовірно, справа не у відсутності любові до них, а просто у відсутності ідеального рецепта. «Щасливий Кухар» ділиться секретами приготування надзвичайно смачних, ніжних і ароматних кабачкових оладок, які сподобаються усій родині Цей рецепт готується максимально швидко з продуктів, які, ймовірно, вже є у вашому холодильнику.

Особливість цього рецепта — це декілька «секретних» інгредієнтів та нюансів приготування, які роблять оладки по-справжньому особливими.

Що знадобиться

Два великих кабачка (близько 600-700 г)

Морква — 60 г

Часник — 4 зубчики

Твердий сир (або сулугуні, моцарелла) — 100 г

Цибуля — 1 невелика або половина великої

Свіжа зелень (кріп 10 г, петрушка 10 г, або інша за смаком, окрім кінзи)

Борошно — 120 г

Куряче яйце — 1 шт.

Сіль, чорний перець, паприка (пів чайної ложки для легкого копченого аромату)

Олія для смаження

Сметана або сметанний соус для подачі

Покроковий рецепт

Візьміть два великих кабачка. Обов’язково зніміть з них шкірку — це зробить оладки ніжнішими. Натріть очищені кабачки на крупній тертці. Натертий кабачок перекладіть у глибоку миску з друшляком або ситом. Трохи підсоліть його (небагато!), гарно перемішайте руками, а потім злегка примніть. Залиште кабачки на 10-15 хвилин, щоб вони пустили сік. Він нам зовсім не потрібен, тому відіжміть його перед додаванням до інших інгредієнтів. Поки кабачок «відпочиває», натріть моркву на дрібній тертці. Додайте туди ж 4 зубчики часнику, пропущені через прес або натерті на дрібній тертці (часник у цьому рецепті — обов’язковий інгредієнт, він чудово поєднується з кабачком!). Натріть 100 г твердого сиру (або моцарели/сулугуні, за бажанням) до моркви та часнику. Сир додасть оладкам неймовірного присмаку та зробить їх ще ніжнішими. Натріть половину великої цибулини (або цілу маленьку) на тертці до інших інгредієнтів. Дрібно наріжте свіжий кріп та петрушку (по 10 г кожного, або за смаком) і додайте до овочевої суміші. Зелень не лише збагатить смак, а й додасть страві апетитного вигляду. Приправте овочеву суміш сіллю, чорним перцем та обов’язково додайте пів чайної ложки паприки — вона надасть оладкам легкого копченого аромату. Добре все перемішайте. Відіжміть кабачки від соку (його буде небагато, але він зайвий) і додайте їх до овочевої суміші. Всипте 120 г борошна та вбийте одне куряче яйце. Гарно вимішайте все до однорідної консистенції, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілились. Поставте сковорідку розігріватися, додайте трохи олії. Ложкою викладайте порції тіста на розігріту сковорідку, формуючи оладки бажаного розміру. Зменшіть вогонь до середнього, щоб оладки встигли добре просмажитися всередині і не пригоріли. Товщина оладок повинна бути приблизно 1,5 см. Смажте оладки приблизно півтори хвилини з одного боку до рум’яної скоринки, а потім переверніть і смажте до готовності з іншого боку. Смажте всі оладки до красивого золотистого кольору.

Готові оладки викладіть на тарілку. Пам’ятайте, що смак надзвичайно важливий, але не менш важливий — це вигляд страви. Гарна подача завжди додає «плюси» кулінарному шедевру.

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Кабачкові оладки обов’язково подавайте зі сметаною або сметанним соусом. Це ідеальне поєднання, яке розкриє всі смакові нотки страви.

Оладки виходять рум’яними, ніжними, з чудовим часниковим ароматом.