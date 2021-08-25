16-летняя дочь Оли Поляковой "обнаженной" заглохла на скутере

Мария рассказала о забавном инциденте.
Дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария, которая ранее рассказала о своих комплексах, в очередной раз доказала, что она девушка-приключение.
Так вот, недавно Маша отправилась покататься на водном скутере. Причем захотела 16-летняя девушка это сделать, надев на обнаженное тело только жилет. И вдруг транспортное средство Марии заглохло прямо посреди водоема.
"Угадайте, кто поехал обнаженной кататься на скутере и, в итоге, заглох", — рассказала Маша об инциденте.
Кроме того Мария сняла забавное видео с этого своего приключения, которым поделилась в TikTok.
@ mashapolyakova1
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Напомним, что периодически с Марией Поляковой происходят какие-то истории. Так вот, месяц назад дочь Оли Поляковой сыграла первый сольный концерт и озадачила ругательной песней. В то же время, звездная мама девушки стала на ее защиту от хейтеров, которые осудили Марию за нецензурную лексику в творчестве.