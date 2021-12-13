16-летняя дочь Поляковой рассекретила, сколько зарабатывает в Instagram

Маша призналась, сколько стоит публикация на ее странице.

Дочь певицы Оли Поляковой, Маша, ведет довольно публичный образ жизни.

В настоящее время у 16-летней звезды в Instagram 176 тыс подписчиков. Количество поклонников Маши постоянно увеличивается. Потому знаменитость начала зарабатывать благодаря Instagram.

К слову, год назад стоимость публикаций в ее профиле была такой: 600 грн – для рекламы в сторис, 1600 – для публикации поста на странице.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Впрочем, популярность Маши увеличилась, а вместе с ней и цены на рекламу в Instagram. "Зірковому шляху" звезда рассказала, что стоимость сторис составляет 1500 грн, а поста – 2500.

"Ведь у меня уже и охват хороший. Около 40 тыс просмотров на сторис", — говорит Маша.

Также звезда рассекретила, сколько больше всего ей удавалось зарабатывать за неделю благодаря Instagram.

"У меня есть рекорд. За неделю я заработала 10 тыс грн. И это только благодаря рекламе", — откровенно рассказала Маша.

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