16-річна донька Полякової розсекретила, скільки заробляє в Instagram

16-річна донька Полякової розсекретила, скільки заробляє в Instagram

Маша зізналась, скільки коштують публікації на її сторінці.

Донька співачки Олі Полякової, Маша, веде доволі публічний спосіб життя.

Наразі 16-річна зірка має в Instagram 176 тис підписників. Кількість прихильників Маші постійно збільшується. Тому знаменитість почала заробляти завдяки Instagram.

До слова, рік тому вартість публікацій в її профілі була такою: 600 грн – для реклами в сторіз, 1600 – для публікації допису на сторінці.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Втім, популярність Маші збільшилася, а разом з нею і ціни на рекламу в Instagram. "Зірковому шляху" зірка розповіла, що вартість сторіз становить 1500 грн, а допису – 2500.

"Бо в мене вже й охоплення гарне. Близько 40 тис переглядів на сторіз", - говорить Маша.

Також зірка розсекретила, скільки найбільше їй вдавалося заробляти за тиждень завдяки Instagram.

"У мене є рекорд. За тиждень я заробила 10 тис грн. І це лише завдяки рекламі", - відверто розповіла Маша.

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