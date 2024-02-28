44-летнему Вячеславу Узелкову сделали операцию

Бывший украинский боксер, а ныне фитнес-тренер Вячеслав Узелков поделился, что ему сделали операцию.

Об этом спортсмен рассказал в своем Instagram. В частности, хирургическое вмешательство было в одной из больниц Киева. Как признался Узелков, операция прошла успешно, и он хорошо себя чувствует. Более того, бывший боксер намекнул, что через несколько дней его уже выпишут из медучреждения.

"Благодарю врачей больницы Шалимова. Жизнь продолжается. Пару дней – и в бой. Операция позади", — поделился спортсмен.

Вячеслав Узелков в больнице / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Вячеслав Узелков не вдается в подробности и не рассказывает, почему ему понадобилось хирургическое вмешательство. Однако бывший боксер намекает, что случилось нечто серьезное. В частности, в начале февраля он попал в одну из больниц Винницы, но уже впоследствии его "скорой" доставили в Киев. Спортсмен попал в Национальный научный Центр хирургии и трансплантологии имени Шалимова. Бывший боксер также намекнул, что серьезные проблемы со здоровьем у него возникли из-за того, что он профессионально занимался спортом.

Напомним, Вячеслав Узелков был профессиональным боксером. Он провел 34 поединка, в 30 из которых одержал победу. В 2012 году Узелков пережил инсульт после одного из боев. После этого он еще полтора года выходил на ринг, а в 2014 году состоялся последний поединок в карьере спортсмена.

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