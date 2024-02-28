44-річному В’ячеславу Узелкову зробили операцію

Колишній український боксер, а нині фітнес-тренер В'ячеслав Узелков поділився, що йому зробили операцію.

Про це спортсмен розповів у своєму Instagram. Зокрема, хірургічне втручання було в одній із лікарень Києва. Як зізнався Узелков, операція минула успішно, і він добре почувається. Ба більше, колишній боксер натякнув, що через декілька днів його вже випишуть з медзакладу.

"Дякую лікарям лікарні Шалімова. Життя продовжується. Пару днів – і в бій. Операція позаду", - поділився спортсмен.

В'ячеслав Узелков у лікарні / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Зазначимо, В'ячеслав Узелков не вдається в подробиці та не розповідає, чому йому знадобилося хірургічне втручання. Однак, колишній боксер натякає, що сталося щось серйозне. Зокрема, на початку лютого він потрапив до однієї з лікарень Вінниці, але вже згодом його "швидкою" доправили до Києва. Спортсмен потрапив до Національного наукового Центру хірургії та трансплантології імені Шалімова. Колишній боксер також натякнув, що серйозні проблеми зі здоров'ям у нього виникли через те, що він професійно займався спортом.

Нагадаємо, В’ячеслав Узелков був професійним боксером. Він провів 34 поєдинки, у 30 з яких здобув перемогу. 2012 року Узелков пережив інсульт після одного з боїв. Після цього він ще півтора року виходив на ринг, а 2014 року відбувся останній поєдинок у кар'єрі спортсмена.

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