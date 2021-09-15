46-летний Вакарчук с голым торсом ошарашил кубиками пресса

Певец показал, как занимался йогой.
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который недавно впервые стал отцом, ошарашил фигурой.
В фотоблоге 46-летний артист решил показать, как утром занимался йогой. Звезда запостил снимок, на котором появился, сидя на траве, с голым торсом. Исполнитель похвастался стальным прессом.
"Йога никогда не дается легко, но всегда награждает", — написал певец.
Со своей стороны, фанатки Вакарчука едва сдержались. В комментариях они засыпали кумира комплиментами.
- Обалдеть, какие кубики на прессе
- Форма бомба
- Вот это форма! Браво
- Не зря захожу в Instagram, не зря
Напомним, на днях молодой отец Святослав Вакарчук заговорил о семейных ценностях. Музыкант вспомнил историю из детства.