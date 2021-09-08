Молодой отец Святослав Вакарчук заговорил о семейных ценностях

Музыкант вспомнил историю из детства.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который недавно впервые стал отцом, заговорил о семейных ценностях.

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Так, музыкант вспомнил, как в детстве к нему впервые пришло понимание, что такое семейная поддержка. Вакарчук поделился, что тогда вместе с семьей жил в обычном 9-этажном доме. Они с младшим братом вместе с другими детьми играли на крыше этого дома.

"Мне было лет 9, ему около 4. Однажды во время одной из таких игр мне нужно было за чем-то побежать домой. И я оставил его с другими детьми. И когда через десять минут вернулся, увидел его напуганным, он плакал, потому что остался один среди малознакомых людей, а дети еще и смеялись над ним. Я помню, что именно в тот момент впервые почувствовал, если хотите, чувство братства, семейной поддержки, семьи. Взял его за руку, успокоил и мы вместе спустились оттуда. Такая моя детская история о первом ощущении, понимании, что такое семейная поддержка, семейные ценности. И это осталось со мной на всю жизнь", — признался музыкант.

Святослав Вакарчук / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Также Вакарчук анонсировал выход новой композиции "Місто весни", которую записал в дуэте с группой "Один в каное". Релиз трека запланирован на 9 сентября.

Напомним, что журналисты разыскали вероятную маму первенца Святослава Вакарчука. Ею стала 39-летняя продюсер ведущего украинского продакшена Radioaktive Film Евгения Яцута.

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