Молодий батько Святослав Вакарчук заговорив про сімейні цінності

Музикант пригадав історію з дитинства.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який нещодавно вперше став батьком, заговорив про сімейні цінності.

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Так, музикант пригадав, як у дитинстві до нього вперше прийшло розуміння, що таке сімейна підтримка. Вакарчук поділився, що тоді разом з родиною мешкав у звичайному 9-поверховому будинку. Вони з молодшим братом разом з іншими дітьми бавилися на даху цього будинку.

"Мені було років 9, йому близько 4. Якось під час однієї з таких ігор мені потрібно було за чимось побігти додому. І я залишив його з іншими дітьми. І коли за десять хвилин повернувся, побачив його наляканим, він плакав, бо залишився один серед малознайомих людей, а старші діти ще й глузували з нього. Я пам'ятаю, що саме того моменту вперше відчув, якщо хочете, почуття братерства, родинної підтримки, сім'ї. Взяв його за руку, заспокоїв і ми разом спустилися звідти. Така моя дитяча історія про перше відчуття, розуміння, що таке сімейна підтримка, сімейні цінності. І це залишилось зі мною на все життя", - зізнався музикант.

Святослав Вакарчук / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Також Вакарчук анонсував вихід нової композиції "Місто весни", яку записав у дуеті з гуртом "Один в каное". Реліз треку запланований на 9 вересня.

Нагадаємо, що допитливі журналісти розшукали ймовірну маму первістка Святослава Вакарчука. Нею стала 39-річна продюсерка провідного українського продакшена Radioaktive Film Євгенія Яцута.

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