50-летний Эван МакГрегор в пятый раз стал отцом

Его девушка актриса Мэри-Элизабет Уинстед родила сына.
Известный шотландский актер Эван МакГрегор, который год назад официально развелся после 22 лет брака, в пятый раз стал отцом.
Любимая Эвана, также актриса Мэри-Элизабет Уинстед родила сына. Радостной вестью со своими фанами поделилась старшая дочь МакГрегора Клара. На своей странице в Instagram девушка добавила несколько фото с малышом.
"Добро пожаловать в этот мир, мой маленький брат. Поздравляю своего отца и Мэри — это огромный подарок", — написала звезда.
Заметим, для 50-летнего Эвана новорожденный малыш стал пятым ребенком, а для Мэри — первенцем. Бывшая жена знаменитости художница Ив Мавракис родила ему двух девочек: Клару и Эстер. Позже пара удочерила еще двоих детей: Джамиян и Анук.
Супруги разошлись в 2018 году, а вот официальный развод оформили через два года. Причиной разрыва бывшие отметили "непримиримые разногласия". Однако, как оказалось позже, настоящим поводом для развода стал роман актера с его партнершей по сериалу "Фарго".
Напомним, на днях, также стал отцом известный украинский певец Виктор Павлик. Молодая жена звезды и его концертный директор Екатерина Репяхова родила сына. Для Павлика новорожденный малыш стал четвертым ребенком.