50-річний Еван МакГрегор вп'яте став батьком

Його дівчина акторка Мері-Елізабет Вінстед народила сина.

Відомий шотландський актор Еван МакГрегор, який рік тому офіційно розлучився після 22 років шлюбу, вп'яте став батьком.

Кохана Евана, також акторка, Мері-Елізабет Вінстед народила сина. Радісною звісткою зі своїми фанами поділилася старша донька МакГрегора Клара. На своїй сторінці в Instagram дівчина додала декілька фото з малюком.

instagram.com/claramcgregor

"Ласкаво просимо в цей світ, мій маленький брате. Вітаю свого тата і Мері - це величезний подарунок", - написала зірка.

instagram.com/claramcgregor

Зауважимо, для 50-річного Евана новонароджений малюк став п'ятою дитиною, а для Мері – первістком. Колишня дружина знаменитості художниця Ів Мавракіс народила йому двох дівчат: Клару і Естер. Пізніше пара удочерила ще двох дітей: Джаміян та Анук.

Подружжя розійшлося у 2018 році, а от офіційне розлучення оформили через два роки. Причиною розриву колишні зазначили "непримиренні розбіжності". Однак, як виявилося пізніше, справжнім приводом для розлучення став роман актора з його партнеркою по серіалу "Фарго".

Нагадаємо, днями, також, став батьком відомий український співак Віктор Павлік. Молода дружина зірки та його концертна директорка Катерина Реп’яхова народила сина. Для Павліка новонароджений малюк став четвертою дитиною.

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