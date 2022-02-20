55-летняя Хэлли Берри в "голом" купальнике ошеломила стройной фигурой

Звезда похвасталась великолепной физической формой.

Голливудская актриса Хэлли Берри имеет непревзойденную фигуру.

В своем Instagram знаменитость это еще раз продемонстрировала. Артистка в "голом" купальнике устроила фотосет на пляже. У 55-летней Хэлли стройная и подтянутая фигура.

Более того, у актрисы еще и отличная физическая форма. На одном из снимков знаменитость подпрыгнула и в воздухе согнула ноги.

К слову, таким образом Хэлли хотела привлечь внимание к тому, чтобы подписчики делали спортивные упражнения. Каждую пятницу актриса занимается фитнесом и дает разнообразные советы фанатам.

"Никаких оправданий… У вас есть неделя, чтобы подготовиться! Давайте восстановим нашу форму вместе! Хорошей фитнес-пятницы!" – поделилась знаменитость.

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