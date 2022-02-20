В Киеве почтили павших в боях за Дебальцево

В Киеве почтили павших в боях за Дебальцево

В конце февраля 2015 завершилась операция возле этого важного железнодорожного узла.

Павших в боях за Дебальцево почтили на Аскольдовой могиле в Киеве.

Об этом говорилось в сюжете ТСН.19:30 19 февраля.

Церемонию провели у памятного знака в виде трех камней. Его установили в память о жертвах сразу трех трагедий российско-украинской войны — Иловайского котла, боев за Донецкий аэропорт и Дебальцево. В конце февраля 2015 года завершилась операция возле этого важного железнодорожного узла, украинские потери насчитывают более полутора сотен погибших. Церемонию организовали Украинская греко-католическая и Православная церковь Украины. Ее священники провели общую панихиду по погибшим.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Россия ежедневно продуцирует фейки о намерениях Украины силой брать Донбасс, при этом сама наращивает силы на границе с Украиной. Генерал заверил — в случае нападения Вооруженные силы Украины дадут достойный отпор врагу.

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