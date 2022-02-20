У Києві вшанували полеглих у боях за Дебальцеве

У Києві вшанували полеглих у боях за Дебальцеве

Наприкінці лютого 2015 року завершилась операція біля цього важливого залізничного вузла.

Полеглих у боях за Дебальцеве вшанували на Аскольдовій могилі в Києві.

Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 19 лютого.

Церемонію провели біля пам'ятного знака у вигляді трьох каменів. Його встановили на вшанування жертв одразу трьох трагедій російсько-української війни - Іловайського котла, боїв за Донецький аеропорт і Дебальцеве. Наприкінці лютого 2015-го року завершилась операція біля цього важливого залізничного вузла, українські втрати нараховують понад півтори сотні загиблих. Церемонію організували Українська греко-католицька церква та Православна церква України. Її священники провели спільну панахиду за загиблими.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Росія щодня продукує фейки про наміри України силою брати Донбас, при цьому сама нарощує сили на кордоні з Україною. Генерал запевнив - у разі нападу Збройні сили України дадуть гідну відсіч ворогу.

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