76-летний Арнольд Шварценеггер впервые показался с кардиостимулятором после операции на сердце

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер впервые после операции вышел на связь с фанами.

На странице в Instagram "железный Арни" разместил кадр, на котором позирует с кардиостимулятором в груди, который ему установили на прошлой неделе. С его помощью Шварценеггеру выравнивают скорость сердцебиения.

Судя по кадру, который актер разместил в фотоблоге, возобновление после операции проходит хорошо. Также звезда обнадежил фанатов, что вскоре сможет взяться за съемки в новой ленте:

"Спасибо вам! Я получил столько хороших сообщений со всего мира, но многие люди спрашивали, вызовет ли мой кардиостимулятор проблемы со вторым сезоном сериала "Фубар". Абсолютно нет. Я буду готов к съемкам в апреле", — сообщил Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер / Фото: instagram.com/schwarzenegger

Напомним, неделю назад Арнольд Шварценеггер сообщил, что ему установили кардиостимулятор после того, как сделали три операции на открытом сердце. Отметим, что у актера с рождения есть порок сердца — двустворчатый аортальный клапан.

Арнольд Шварценеггер / Фото: twitter.com/schwarzenegger

Впервые "железный Арни" сделал операцию в 1997 году – ему заменили легочный клапан. В 2018 году звезда перенес такую операцию еще раз, а в 2020-м ему заменили аортальный клапан. Теперь же Арнольд Шварценеггер будет жить с кардиостимулятором в груди.

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