Шоколадные синнабоны: вкусный рецепт

Синнабоны – это мягкие и сладкие булочки в виде улиток, наполненные сахаром и молотой корицей.

По рецепту кулинарного блогера Анны Семячко вы получите невероятно вкусные синнабоны с шоколадом.

Приблизительно получается 12 больших или 15 меньших синнабонов.

Ингредиенты молоко 250 мл свежие дрожжи 25 г сахар 70 г соль щепотка яйцо 1 шт. желток 2 шт. мука 600 г какао 20 г черный шоколад 80 г сливки 40 мл сливочное масло 200 г

Приготовление:

Теплое молоко смешайте с дрожжами, сахаром и 200 г муки. Оставьте на 15-20 минут. К опаре добавьте яйца и желтки, тщательно перемешайте. Просейте муку и какао и вымешивайте тесто. Как только тесто станет однородным, добавьте 120 г сливочного масла. Выложите тесто на стол и вымешивайте, пока масло не растворится, и тесто не будет прилипать к рукам. Оставьте его отдыхать на 1,5-2 часа.

Готовим начинку. Растопите 80 г сливочного масла в микроволновке с шоколадом, пока масса не станет однородной. Добавьте сливки. Тесто раскатайте в пласт и распределите начинку. Закрутите в рулет. Условно ножом разделите на 12 частей и разрежьте нитью. Выложите синнабоны на противень и оставьте в теплом месте на 40 минут. Включите духовку до 180°C и выпекайте в течение 30-35 минут.

@annasimiachko Рецепт шоколадных синабонов.. Ингредиенты: молоко-250мл дрожжи свежие-25гр сахар-70гр щепотка соли яйцо-1шт желток -2шт мука-600гр какао-20гр шоколад черный-80гр сливки-40мл сливочное масло-200гр Теплое молоко размешиваем 20гр. на 15-20 мин. К опары добавляем яйца и желтки, тщательно перемешиваем. Просеиваем муку и какао, и вымешиваем тесто. Как только мука вымешается, тесто станет однородное, добавляем сливочное масло 120гр комнатной температуры. Выкладываем тесто на стол и вымешиваем пока масло не растворится, и тесто не будет прилипать к рукам. Оставляем отдыхать тесто на 1,5-2 часа. Готовим начинку. Сливочное масло-80гр растапливаем в микроволновке с шоколадом, пока масса не станет однородной. Добавляем сливки. Тесто раскатываем в пласт и распределяем начинку. Закручиваем в рулет. Условно ножом разделяем на 12 частей и разрезаем нитью. Выкладываем синабоны на противень и оставляем в теплом месте на 40 мин. Выпекаем 30-35 мин при температуре 180 градусов. Приятного аппетита ♬ Sh-Boom — Crew Cuts

Не теряйте времени и выпекайте эти замечательные булочки для себя и своих близких уже сегодня.

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