Шоколадні сінабони: смачний рецепт

Сінабони - це м'які та солодкі булочки у вигляді равликів, наповнені цукром та меленою корицею.

За рецептом кулінарної блогерки Ганни Сім'ячко ви отримаєте неймовірно смачні сінабони з шоколадом.

Приблизно виходить 12 великих або 15 менших сінабонів.

Інгредієнти молоко 250 мл свіжі дріжджі 25 г цукор 70 г сіль дрібка яйце 1 шт. жовток 2 шт. борошно 600 г какао 20 г чорний шоколад 80 г вершки 40 мл вершкове масло 200 г

Приготування:

Тепле молоко змішайте з дріжджами, цукром та 200 г борошна. Залиште на 15-20 хвилин. До опари додайте яйця та жовтки, ретельно перемішайте. Просійте борошно і какао,та вимішуйте тісто. Як тільки тісто стане однорідне, додайте 120 г вершкового масла. Викладіть тісто на стіл та вимішуйте поки масло не розчиниться, і тісто не буде прилипати до рук. Залиште його відпочивати на 1,5-2 години.

Готуємо начинку. Розтопіть 80 г вершкового масла у мікрохвильовці з шоколадом, поки маса не стане однорідною. Додайте вершки. Тісто розкачайте у пласт та розподіліть начинку. Закрутіть в рулет. Умовно ножем розділіть на 12 частин, та розріжте ниткою. Викладіть сінабони на деко та залиште в теплому місці на 40 хвилин. Увімкніть духовку до 180°C та випікайте протягом 30-35 хвилин.

@annasimiachko Рецепт шоколадних сінабонів . . Інгредієнти: молоко-250мл дріжджі свіжі-25гр цукор-70гр дрібка солі яйце-1шт жовток -2шт борошно-600гр какао-20гр шоколад чорний-80гр вершки-40мл вершкове масло-200гр Тепле молоко розмішуємо з дріжджами,цукром,та 200гр борошна.Залишаємо на 15-20хв.До опари додаємо яйця та жовтки,ретельно перемішуємо. Просіюємо борошно і какао,та вимішуємо тісто.Як тільки борошно вимішається,та тісто стане однорідне,додаємо вершкове масло 120гр кімнатної температури. Викладаємо тісто на стіл,та вимішуємо поки масло не розчиниться,і тісто не буде прилипати до рук. Залишаємо відпочивати тісто на 1,5-2 години. Готуємо начинку. Вершкове масло-80гр розтоплюємо у мікрохвильовці з шоколадом,поки маса не стане однорідною.Додаємо вершки. Тісто розкачуємо в пласт,та розподіляємо начинку.Закручуємо в рулет.Умовно ножем розділяємо на 12 частин,та розрізаємо ниткою. Викладаємо сінабони на деко та залишаємо в теплому місці на 40хв. Випікаємо 30-35 хв при температурі 180градусів. Смачного ♬ Sh-Boom - Crew Cuts

Не гайте часу і випікайте ці чудові смаколики для себе та своїх близьких вже сьогодні.

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