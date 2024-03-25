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Солона карамель: рецепт приготування від шеф-кухаря

Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
456 ккал
Автор
Ольга РомановськаОльга Романовська
Дата публікації
Перегляди
55
Час на прочитання
1 хв
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Солона карамель: рецепт приготування від шеф-кухаря

Солона карамель / Фото: Credits

Чудово підходить для випічки, десертів або шоколадних цукерок.

Здатність здивувати смаком завжди вартує уваги. І коли йдеться про солодощі, варто звернути увагу на неочікувані поєднання. Шеф-кухар Жюль Вірінга вирішив поділитися секретом одного зі своїх найулюбленіших рецептів – солоної карамелі, яка стане ідеальною основою для вашої випічки, десертів або шоколадних цукерок.

Інгредієнти

Цукор
230 г
Вершки
280 г
Вершкове масло
70 г
Глюкозний сироп
50 г
Сіль
3 г
Білий шоколад
40 г

Приготування

Щоб приготувати солону карамель, спершу карамелізуйте цукор на середньому вогні до темного кольору. Помішуйте якомога менше, щоб він не кристалізувався. Поступово додайте вершки, вершкове масло, глюкозний сироп і сіль. Після досягнення температури 112°C перелийте суміш у миску і додайте білий шоколад. Обов’язково тримайте ручний блендер на дні чаші, щоб повітря не змішувалося з карамеллю. 

Накрийте та залиште карамель охолонути до кімнатної температури перед використанням.

За словами шеф-кухаря, солона карамель, приготована за цим рецептом, вразить вас своїм багатим смаком та неповторним ароматом.

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