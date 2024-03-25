Солона карамель: рецепт приготування від шеф-кухаря

Чудово підходить для випічки, десертів або шоколадних цукерок.
Здатність здивувати смаком завжди вартує уваги. І коли йдеться про солодощі, варто звернути увагу на неочікувані поєднання. Шеф-кухар Жюль Вірінга вирішив поділитися секретом одного зі своїх найулюбленіших рецептів – солоної карамелі, яка стане ідеальною основою для вашої випічки, десертів або шоколадних цукерок.
Інгредієнти
- Цукор
- 230 г
- Вершки
- 280 г
- Вершкове масло
- 70 г
- Глюкозний сироп
- 50 г
- Сіль
- 3 г
- Білий шоколад
- 40 г
Приготування
Щоб приготувати солону карамель, спершу карамелізуйте цукор на середньому вогні до темного кольору. Помішуйте якомога менше, щоб він не кристалізувався. Поступово додайте вершки, вершкове масло, глюкозний сироп і сіль. Після досягнення температури 112°C перелийте суміш у миску і додайте білий шоколад. Обов’язково тримайте ручний блендер на дні чаші, щоб повітря не змішувалося з карамеллю.
Накрийте та залиште карамель охолонути до кімнатної температури перед використанням.
За словами шеф-кухаря, солона карамель, приготована за цим рецептом, вразить вас своїм багатим смаком та неповторним ароматом.
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