Солона карамель: рецепт приготування від шеф-кухаря

Чудово підходить для випічки, десертів або шоколадних цукерок.

Здатність здивувати смаком завжди вартує уваги. І коли йдеться про солодощі, варто звернути увагу на неочікувані поєднання. Шеф-кухар Жюль Вірінга вирішив поділитися секретом одного зі своїх найулюбленіших рецептів – солоної карамелі, яка стане ідеальною основою для вашої випічки, десертів або шоколадних цукерок.

Інгредієнти Цукор 230 г Вершки 280 г Вершкове масло 70 г Глюкозний сироп 50 г Сіль 3 г Білий шоколад 40 г

Приготування

Щоб приготувати солону карамель, спершу карамелізуйте цукор на середньому вогні до темного кольору. Помішуйте якомога менше, щоб він не кристалізувався. Поступово додайте вершки, вершкове масло, глюкозний сироп і сіль. Після досягнення температури 112°C перелийте суміш у миску і додайте білий шоколад. Обов’язково тримайте ручний блендер на дні чаші, щоб повітря не змішувалося з карамеллю.

Накрийте та залиште карамель охолонути до кімнатної температури перед використанням.

За словами шеф-кухаря, солона карамель, приготована за цим рецептом, вразить вас своїм багатим смаком та неповторним ароматом.

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