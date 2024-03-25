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Ракетний удар по Києву: Кличко зробив заяву про постраждалих

Ракетний удар по Києву: Кличко зробив заяву про постраждалих

Пошкодження в Києві внаслідок падіння уламків ракет 25 березня / Фото: ДСНС Києва

Уже пʼятеро постраждалих серед цивільного населення.

Після російської атаки на Київ у понеділок, 25 березня, було зафіксовано падіння уламків повітряних цілей у різних районах столиці. Також є постраждалі серед цивільного населення.

Деталі повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

“Уже пʼятеро постраждалих в Печерському районі. Трьом медики надали допомогу на місці. Двох госпіталізували”, — написав він. 

Нагадаємо, російські війська влаштували ракетну атаку на Київ 25 березня, внаслідок якої уламки впали у Печерському, Солом'янському, Дніпровському і Голосіївському районах столиці. Подробиці — в матеріалі

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