Ракетний удар по Києву: Кличко зробив заяву про постраждалих

Уже пʼятеро постраждалих серед цивільного населення.
Після російської атаки на Київ у понеділок, 25 березня, було зафіксовано падіння уламків повітряних цілей у різних районах столиці. Також є постраждалі серед цивільного населення.
Деталі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“Уже пʼятеро постраждалих в Печерському районі. Трьом медики надали допомогу на місці. Двох госпіталізували”, — написав він.
Нагадаємо, російські війська влаштували ракетну атаку на Київ 25 березня, внаслідок якої уламки впали у Печерському, Солом'янському, Дніпровському і Голосіївському районах столиці. Подробиці — в матеріалі.
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