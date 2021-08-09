Алан Бадоев показал подросшую дочь-копию экс-жены

Семья отдыхает в Житомирской области.

Известный украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев, который ранее рассказал о непростом разводе с Жанной Бадоевой, отправился в короткий отпуск.

Так, на странице в Instagram знаменитость запостил снимки, на которых изображен вместе со своей 16-летней дочерью от Жанны Лолитой. Семья сейчас отдыхает в Житомирской области, возле Дружбовского карьера.

instagram.com/alanbadoev

instagram.com/alanbadoev

Бадоев показал, как они с дочкой плавали, устроили пикник и все это на фоне живописной природы.

instagram.com/alanbadoev

instagram.com/alanbadoev

Поклонники, в свою очередь, отметили, что Лолита невероятно похожа на еэкс-жену Алана, а кто-то отметил, что девушка — копия звездного папы.

Жанна и Алан в одном лице!

Дочь на маму становится похожей! Красотка

Жанна — копия, класс! Вся в маму. Интересно, а характер?

А мне кажется, они с папой очень похожи

Заметим, что Алан и Жанна Бадоева были в браке в течение девяти лет. У супругов есть общая дочь Лолита, также Алан усыновил сына Жанны Бориса от предыдущего брака.

Кстати, совсем недавно Бадоев трогательно поздравил сына с днем рождения.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку