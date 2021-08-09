Финляндия открывает границу для украинцев: условия въезда в страну

Вместе с этим страна вводит ограничения для граждан других стран.

Финляндия с понедельника, 9 августа, открывает свои границы для украинских граждан.

Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Отмечается, что для украинцев, прибывающих в Финляндию, снимаются все ограничения на въезд. Впрочем, чтобы пересечь границу страны обходимо получить две дозы прививки вакциной от коронавируса. Речь идет о препаратах:

Comirnaty (Pfizer)

COVID-19 Vaccine Spikevax (Moderna)

Vaxzevria (AstraZeneca)

Janssen (Johnson & Johnson)

Sinopharm;

COVISHIELD;

CoronaVac.

Если сертификата о прививке от COVID-19 нет, то туристам необходимо сделать тест на пограничном пункте контроля. Отмечается, что это условие не касается людей, которые имеют отрицательный тест на коронавирус, сделан не позднее 72 часов. А также людей, которые переболели минимум пол года назад и имеют соответствующую справку.

Зато Финляндия возвращает ограничения на въезд для граждан Азербайджана, Южной Кореи, Японии, Молдовы, Сербии и Сингапура. По меньшей мере до 22 августа им необходимо веское основание, чтобы получить разрешение на пересечение границы.

Как сообщалось, Венгрия сняла ограничения относительно пересечения границы для украинцев. В частности, ужесточены правила, которые ввели из-за распространения коронавируса, отменены от 7 августа 2021 года. Исключением пока является авиационный транспорт: дополнительно требуется отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Он должен быть сделан не позднее 72 часов в момент въезда.

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