Алина Гросу кардинально сменила цвет волос

Артистка больше не блондинка.

Украинская певица Алина Гросу изрядно удивила своих поклонников.

Похоже, артистка решила кардинально сменить свой имидж. В Instagram-stories звезда опубликовала видео, на котором красуется с новым цветом волос. Алина, вероятно, с блондинки перевоплотилась в брюнетку.

Алина Гросу сменила имидж / instagram.com/alina_grosu

"Немного шок-контента. Как вам?" — поинтересовалась у фанатов звезда.

А вот поклонники в свою очередь немного растерялись. Они не уверены, действительно ли артистка перекрасилась. Некоторые считают, что она просто надела парик. Другие же полагают, что звезда воспользовалась фильтром, который меняет цвет волос.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку