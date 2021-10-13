Аліна Гросу кардинально змінила колір волосся

Артистка більше не білявка.
Українська співачка Аліна Гросу неабияк здивувала своїх шанувальників.
Схоже, артистка вирішила кардинально змінити свій імідж. Так, в Instagram-stories зірка опублікувала відео, на якому красується з новим кольором волосся. Аліна, ймовірно, з білявки перевтілилась у брюнетку.
"Трішечки шок-контенту. Як вам?" - поцікавилась у фанів зірка.
А от шанувальники своєю чергою трішки розгубилися. Вони не впевнені, чи дійсно артистка перефарбувалась. Деякі вважають, що вона просто одягла перуку. Інші ж думають, що зірка скористувалась фільтром, який змінює колір волосся.
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