Аліна Гросу кардинально змінила колір волосся

Артистка більше не білявка.

Українська співачка Аліна Гросу неабияк здивувала своїх шанувальників.

Схоже, артистка вирішила кардинально змінити свій імідж. Так, в Instagram-stories зірка опублікувала відео, на якому красується з новим кольором волосся. Аліна, ймовірно, з білявки перевтілилась у брюнетку.

Аліна Гросу змінила імідж / instagram.com/alina_grosu

"Трішечки шок-контенту. Як вам?" - поцікавилась у фанів зірка.

А от шанувальники своєю чергою трішки розгубилися. Вони не впевнені, чи дійсно артистка перефарбувалась. Деякі вважають, що вона просто одягла перуку. Інші ж думають, що зірка скористувалась фільтром, який змінює колір волосся.

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