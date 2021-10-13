Красунчик-серфінгист: який вигляд має рідний брат Катерини Осадчої

Нещодавно чоловік відсвяткував день народження.
Незмінна ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча не так давно вперше показала свого рідного брата Володимира.
Днями чоловік святкував день народження. Володимир не публічна персона, однак він доволі серйозно займається вейксерфінгом та навіть займає перші місця у цьому виді спорту.
Окрім того Володимир Осадчий також вчить інших ставати на серф-дошку і тренує навіть найменших майбутніх серферів.
Також чоловік захоплюється подорожами, зимовими видами спорту та йогою.
Судячи зі світлин в Instagram серце Володимира не вільне. Він закоханий та щасливий у стосунках з дівчиною на ім'я Тетяна. Вона, до речі, також є прихильницею вейксерфінгу.
До речі, підписники сторінки Осадчого зазначили, що його старший племінник – син Катерини Осадчої Ілля дуже схожий на свого дядька. І справді, схожість є.
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