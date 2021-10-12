Ірина Сопонару вперше показала свого нового бойфренда-британця

Акторка розмістила романтичне фото.

Українська акторка, учасниця "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару вперше показала свого нового коханого на ім'я Ріс.

За рік після розриву із британцем, артистка закрутила роман із чоловіком, який також із Великої Британії. На сторінці в Instagram знаменитість оприлюднила їхнє перше романтичне фото. На знімку закохані обіймаються, а Сопонару сидить у красунчика на руках.

Ірина Сопонару та Ріс / instagram.com/irinasoponaru

Ірина не прокоментувала світлину, а от її фанати взялися писати компліменти.

Дуже красива пара

Гарні

Маєте гарний вигляд разом

Ура, нарешті

Зауважимо, обранець Ірини живе в Києві. У його фотоблогу 17 дописів. Судячи зі знімків, хлопець має гарне почуття гумору, обожнює вечірки та проводити час з друзями.

Бойфренд Ірини Сопонару Ріс / instagram.com/rbainham

Бойфренд Ірини Сопонару / instagram.com/rbainham

Ріс з подругами / instagram.com/rbainham

До Києва він переїхав у грудні 2020 року. Про це коханий зірки повідомив в Instagram, опублікувавши фото з Хрещатика, на якому постав із мавпами.

Бойфренд Ірини Сопонару Ріс / instagram.com/rbainham

"Бувай, Лондоне. Після 13 років в місті мій час лондонця підійшов до кінця. Я ніяк не можу узагальнити кількість сміху і хороших моментів, які у мене були, в одному пості, тому я просто скажу спасибі всім, хто був частиною цієї глави мого життя. Ось фотографія, на якій на мене напали мавпи в моєму новому домі - Києві. Слідкуйте за новинами про українські пригоди, які ось-ось почнуться", – написав Ріс.

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