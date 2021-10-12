На території маєтку принцеси Діани знайшли сліди неандертальців

Археологи виявили вироби з морських мушель віком понад 40 тисяч років.

У родинному маєтку покійної британської принцеси Діани, розташованому на північний захід від центру Лондона, науковці натрапили на оброблені частини морських мушель, яким щонайменше 40 тисяч років.

Як повідомляє видання Ancient Origins, дослідження проводили археологи з Інституту цифрової археології (IDA).

Упродовж поточного року дослідники вивчали територію довкола будинку, де пройшло дитинство леді Діани, закладаючи шурфи та використовуючи георадар. Археологи сподівалися знайти тут сліди відомого з писемних джерел середньовічного селища, яке покинули мешканці після чуми у 14 столітті.

Натомість, як повідомив виконавчий директор IDA Роджер Мішель, науковці натрапили на поселення часів палеоліту, яке було домівкою для групи неандертальців. Вуглецеве датування виявлених тут різьблених мушель свідчить, що їм не менш ніж 40 тисяч років.

Це одне з найстаріших поселень неандертальців, знайдених досі в Британії.

Нагадаємо, раніше невеликий уламок каменю, знайденого у полі в Глостерширі (Велика Британія), виявився давнім метеоритом. Його вік оцінюють у 4,6 млрд років.

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