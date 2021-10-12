На территории поместья принцессы Дианы нашли следы неандертальцев

Археологи обнаружили изделия из морских ракушек старше 40 тысяч лет.

В фамильном имении покойной британской принцессы Дианы, расположенном на северо-запад от центра Лондона, ученые наткнулись на обработанные части морских ракушек, которым не менее 40 000 лет.

Как сообщает издание Ancient Origins, исследования проводили археологи из Института цифровой археологии (IDA).

В течение текущего года исследователи изучали территорию вокруг дома, где прошло детство леди Дианы, закладывая шурфы и используя георадар. Археологи надеялись найти здесь следы известного из письменных источников средневекового поселка, который покинули жители после чумы в 14 веке.

Вместо этого, как сообщил исполнительный директор IDA Роджер Мишель, ученые наткнулись на поселение времен палеолита, которое было домом для группы неандертальцев. Углеродное датирование обнаруженных здесь резных раковин свидетельствует, что им не менее 40 000 лет.

Это одно из старейших поселений неандертальцев, найденных до сих пор в Британии.

Напомним, ранее небольшой обломок камня, найденного в поле в Глостершире (Великобритания), оказался давним метеоритом. Его возраст оценивается в 4,6 млрд лет.

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