Вагітну 41-річну вчительку заарештували за секс з 15-річним підлітком

Сам школяр запевняв, що до сексуальних відносин його ніхто не примушував.

У США заарештували 41-річну вагітну вчительку за сексуальні відносини з 15-річним учнем.

Про це повідомляє Daily Record.

Вчительку Хейрі Калві з міста Майамі, штат Флорида, звинувачують у зґвалтуванні 15-річного підлітка. Сам школяр повідомив поліції, що до сексуальних відносин його ніхто не примушував і все було з обопільної згоди.

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"Коли ми говорили з хлопцем, він заперечував, що є жертвою. Він наголошував, що його не ґвалтували. Але я хочу зазначити, що згідно із законодавством Флориди, неповнолітній не може дати згоду на секс", — говорить речник місцевої поліції Рей Вальдес.

У телефоні підлітка виявили відео з записом їхнього інтиму. Зараз жінка перебуває на восьмому місяці вагітності. Але в поліції заявили, що не збираються з'ясовувати, хто є батьком дитини.

Хейрі Калві взяли під варту. Суд призначив їй заставу в розмірі 19 тисяч доларів.

Нагадаємо, що в США вагітну від 13-річного учня вчительку засудили до 30 років ув'язнення.

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